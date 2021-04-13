Вашингтон, , 10:34 — REGNUM После смерти рэпера DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс) его музыку стали слушать чаще на 928%. Об этом сообщил Billboard.

По данным СМИ, в совокупности песни рэпера прослушали 75,7 млн раз на различных онлайн-платформах (как аудио, так и видео). В период с 9 по 11 апреля 2021 года была продана 101 тыс. копий его альбомов и песен.

О смерти DMX стало известно 9 апреля 2021. Причиной стал инфаркт, вызванный тяжелой передозировкой наркотиков.

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