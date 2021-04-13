Горно-Алтайск, , 10:21 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в марте скончались 64-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Чойского района 78 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике умерли 232 пациента с коронавирусом. Из них 208 человек скончались непосредственно от COVID-19, остальные 24 — по иным причинам.