Омск, , 10:20 — REGNUM За четыре года в Омской области планируют построить 42 врачебных амбулатории, 78 ФАПов и поликлинику. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Строительство указанных объектов предусмотрено по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы. Кроме того, более 300 медучреждений будут капитально обновлены.

Задача муниципалитетов — сформировать земельные участки под новые объекты здравоохранения. Региональный минстрой должен составить пошаговую «дорожную карту» по каждому ФАПу и врачебной амбулатории.

В текущем году должны разработать проектно-сметную документацию на объекты, которые будут возводить в 2022 году.

Всего в предстоящие четыре года запланированы строительство и капитальный ремонт 458 объектов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Оренбургской области открыли девять мобильных ФАПов.

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