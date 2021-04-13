Благовещенск, , 10:19 — REGNUM В Приамурье вакцинировались от коронавируса уже 17% населения. Всего в области планируют привить 60% взрослых жителей — это 366 тыс. человек, об этом на пресс-конференции в онлайн-режиме рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

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Самому пожилому жителю Приамурья, который вакцинировался от коронавируса уже исполнилось 102 года. Он перенёс вакцинацию без осложнений.

«Даже без минимальных осложнений. Это самый возрастной наш пациент», — цитирует Amur.life Светлану Леонтьеву.

Всего в регион поступило 88 360 доз препарата «Спутник V» и одна тысяча доз «ЭпиВакКороны». В Приамурье вакцинироваться можно в 28 пунктах, подведомственных минздраву области и в восьми — учреждениях медицины РЖД. Специалисты прорабатывают вопрос об открытии пункта вакцинации в крупном торговом центре. Очереди по ожиданию вакцинации от коронавируса в регионе практически нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последние сутки выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 080 человек.