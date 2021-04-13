Тегеран, , 10:23 — REGNUM Любые попытки срыва переговоров Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания) по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Вене осуждает Россия. Об этом 13 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на Венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры», — сказал он.

Также глава МИД России отметил, что в ходе переговоров с иранской стороной была предметно обсуждена ситуация вокруг СВПД и напомнил, что Москва считает, что путь к сохранению данного плана лежит только через его последовательную и полноценную реализацию всеми сторонами, в строгом соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

«Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить, и Вашингтон наконец вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия движется к отказу от доллара при расчётах с партнёрами и к отказу от подконтрольных Западу платёжных систем.