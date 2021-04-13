Москва, , 10:18 — REGNUM В парк авиакомпании «Аэрофлот» поступит новый самолёт Боинг 777−300ER, которому в честь 60-летия первого полёта человека в космос присвоят имя Сергея Королёва, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Новый Boeing имени академика Сергея Павловича Королёва, рассчитан на 427 пассажиров. Дальность хода широкофюзеляжных самолётов Boeing 777−300ER достигает 14 тыс. 594 км.

Ранее один из самолетов «Аэрофлота» носил имя Сергея Королёва, но он был выведен из парка авиакомпании в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 114 лет назад, 12 января 1907 года в городе Житомире (ныне Украина) родился советский учёный, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.

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