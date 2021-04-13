Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM На базе областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону построят центр детской хирургии, вместимостью 280 коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Современный детский хирургический центр инновационных технологий планируется построить в два этапа. Стоимость первого этапа превышает 7,2 млрд рублей. В настоящее время ведётся поиск подрядчика. Хирургический центр площадью около 54,5 тыс. кв. метров планируется построить к декабрю 2023 года.

В здании появятся операционные, отделения диагностики, рентген-отделение, кислородная станция, гостиница для пребывания родителей и многое другое.

Полная стоимость реконструкции областной детской клинической больницы составит около 14,5 млрд рублей.