Соледар, ДНР, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 66 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 13 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, на горловском и донецком направлениях украинские силовики выпустили пять мин калибра 120 мм, 10 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Байрак, Веселое, Сигнальное», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что жертв среди мирного населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Как ранее сообщали в СЦКК, вечером 12 апреля миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Район посёлка шахты имени Гагарина.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли из тяжёлых миномётов посёлок под Горловкой