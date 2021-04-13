Чита, , 10:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 13 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 742 человека, причём 41 из них обнаружили за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Вместе с тем 40 252 пациента (+80 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 809 человек (+2 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 51 (-1 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 21 пациент (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё три пациента с COVID-19