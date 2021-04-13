Москва, , 10:15 — REGNUM В России разрабатывается специальная программа для обучения студентов из Узбекистана по направлению авиастроения. Об этом 13 апреля заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в России планируется готовить по 100 человек ежегодно. Кроме того, стороны планируют наладить сотрудничество в сфере авиастроения.

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) в настоящее время не работает.

«Но я думаю, что мы какие-то возможные направления сотрудничества наверняка найдем», — сказал глава Ростеха. Эти вопросы обсуждались на международной выставке ИННОПРОМ в Ташкенте.