Москва, , 10:14 — REGNUM Новым главой Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) назначен Иван Советников, сообщает 13 апреля сайт правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До назначения Советников работал в должности заместителя руководителя Рослесхоза. Он курировал выполнение ведомственной программы цифровой трансформации и применение информационной системы учёта древесины и сделок с ней.

Ранее Советников работал в правительстве Московской области и в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Также Мишустин назначил бывшего главу Рослесхоза Сергея Аноприенко заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.