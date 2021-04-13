Новосибирск, , 10:13 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 79 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 73 случая, 11 апреля — 78 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 74 года, 87 лет и женщины в возрасте 77 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 1688 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба. — В отделениях реанимации находится 71 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».

Всего утро сегодня, 13 апреля, в Новосибирской области выявлено 39 796 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2344 детей; 37 055 пациентов выздоровели (+96 за сутки).