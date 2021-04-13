Улан-Удэ, , 10:12 — REGNUM В Улан-Удэ ко Дню Победы вручат материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, всего в столице Бурятии в настоящее время проживает 64 участника войны, а также 136 вдов ветеранов.

Кроме того, в городе живут более 10,4 тыс. детей войны, 1,7 тыс. тружеников тыла и восемь узников концлагерей. Как отмечается, пожилым людям будет также оказана волонтёрская помощь в рамках акции «Ветеран живет рядом». Ветеранам помогут по уборке придомовой территории, рубке дров, генеральной уборке квартир, копке огородов и так далее.

«Все заявки, которые поступят от ветеранов, будут выполнены», — отметила председатель комитета по социальной и молодежной политике администрации города Светлана Трифонова.