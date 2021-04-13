Джакарта, , 10:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения заявили, что в Индонезии сделали 15,1 млн прививок от коронавируса, сообщает Kompas.

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По данным министерства, в Индонезии в день делают около 500 000 прививок от коронавируса.

«Индонезия занимает восьмое место из 60 стран, которые прошли вакцинацию. Это большое достижение сообщества», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрированы 1 571 824 носителя коронавируса.

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