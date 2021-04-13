Ярославль, 13 апреля 2021, 10:14 — REGNUM В Ярославле отремонтируют самый повреждённый участок Которосльной набережной, расположенный рядом с Московским проспектом. Об этом рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.
Речь идёт об отрезке набережной вдоль стены музея-заповедника от епархиального управления до Святых ворот.
Архитектор отметил, что здесь будут установлены фонари в классическом стиле, подобные тем, что освещают Волжскую набережную. Также заменят бордюрный камень и покрытие дороги и тротуара.
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