Ярославль, 13 апреля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Ярославле отремонтируют самый повреждённый участок Которосльной набережной, расположенный рядом с Московским проспектом. Об этом рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.

Артём Цымбалов Участок, который планируют благоустроить

Речь идёт об отрезке набережной вдоль стены музея-заповедника от епархиального управления до Святых ворот.

«Хотя протяжённость участка порядка 280 метров, но он крайне востребован и активно эксплуатируется различными категориями городских сообществ. Это и дети, и спортсмены, и велосипедисты. Существенно увеличить ширину проезжей и тротуарной части здесь затруднительно, рельеф местности сложный и характеризуется значительными перепадами, однако замеры позволили определить возможность расширение тротуарной части вдвое, при сохранении ширины проезжей», — рассказал Артём Цымбалов на общегородском собрании в мэрии.

Архитектор отметил, что здесь будут установлены фонари в классическом стиле, подобные тем, что освещают Волжскую набережную. Также заменят бордюрный камень и покрытие дороги и тротуара.