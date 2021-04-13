Иркутск, , 10:11 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2222 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 13 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 63 867 человек (+161 за последние сутки).

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Госпитализированы 1412 пациентов (-28 за последние сутки). Выздоровели 61 874 пациента (+186 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 268 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за последние сутки).

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