Берлин, , 10:16 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Lightweight Performance представило версию купе BMW M2 с дофорсированным 731-сильным мотором под названием Finale Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

731-сильная версия купе BMW M2 Motor1

Новинка создана на базе BMW M2 в версии Competition. Данная комплектация оснащается задним приводом и мотором V6.

Модель выполнена в черной гамме, а её двигатель дофорсирован до 731 л. с. и 880 Нм крутящего момента.

BMW M2 Finale Edition оснащается патрубками Zeller HJS, также шасси Pro Street, которое было создано тюнерами совместно с компанией Eibach. Данное шасси позволяет регулировать отскок и сжатие пружин.

Автомобиль получил карбоновые кузовные элементы, а также кованые легкосплавные колесные диски на 19 дюймов. Внутри модели произошли небольшие изменения. Так, рулевое колесо было отделано алькантарой и появились синие кнопки. Синие элементы есть также на рычаге короткоходного переключателя CAE и анодированных педалях.

Ранее стало известно, что компания BMW оснастит обновлённый BMW 3 Series новейшей мультимедиа iDrive на современной операционной системе BMW 8 с большим изогнутым экраном.

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