Казань, , 10:25 — REGNUM В Татарии сельхозпредприятия продолжают вносить минеральные удобрения для подкормки посевов. Теперь к этой работе подключили и авиацию, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

Накануне к обработке полей с помощью самолета приступили в Черемшанском районе. За один полет «АН-2» распыляет 1,2 тыс. килограммов минеральных удобрений на площади в 10 гектаров. Авиавнесение подкормки существенно ускорит этот вид сезонных работ, считают в ведомстве.

По данным на 12 апреля, в республике подкормлены озимые культуры на площади 7,5 тыс. га, многолетние травы — на 7 тыс. га. Всего в текущем году запланировали подкормку озимых зерновых культур на площади в 558,9 тыс. га, многолетних трав — на 445,3 тыс. га.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии сельхозпредприятия приступили к весенне-полевым работам. Пока проводится подкормка озимых культур и многолетних трав. Массовое начало сезонных работ запланировано со второй половины апреля.

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