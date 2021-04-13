Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Журналиста Владислава Есипенко, задержанного в Крыму со взрывным устройством, следует освободить. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс написал в Twitter.

Прайса беспокоит, что «российские оккупационные власти в Крыму» якобы жестоко обращались с задержанным, чтобы «добиться от него признания». Американская сторона призывает к освобождению Есипенко, подчеркнул он.

Журналиста-фрилансера «Радио Свобода» (выполняет функции иностранного агента) Владислава Есипенко в марте задержали в Крыму сотрудники ФСБ России. Ведомство располагает информацией, что он собирал сведения для спецслужб Украины, при себе журналист имел взрывное устройство. Против него завели уголовное дело.

Сам задержанный заявил, что искал информацию о доме президента Украины Владимира Зеленского, а взрывное устройство взял с собой для самообороны.