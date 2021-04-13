Москва, , 10:07 — REGNUM Для посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля «Орёл» будет создан комплекс районов. С этой целью Роскосмос ищет подрядчика на выполнение опытно-конструкторской работы, на которую госкорпорация направит 1,88 млрд рублей.

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Согласно материалам электронного конкурса, размещённым на портале госзакупок, работы должны быть выполнены с момента заключения контракта и до 15 ноября 2025 года.

«Комплекс должен включать в себя средства эвакуации экипажа из возвращаемого аппарата, средства его первичного послеполетного обслуживания, вспомогательные и учебно-тренировочные средства, технические системы». — готоврится в техзании.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли серии «Орёл» разрабатываются на смену использующимся в настоящее время пилотируемым «Союзам» и грузовым «Прогрессам». Первый испытательный полёт корабля «Орёл» запланирован на конец 2023 года.

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Запуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Ангара-А5ПР» со стартовой площадки, возводимой на космодроме «Восточный». Первый испытательный полёт будет проходить без стыковки с Международной космической станцией.