Москва, , 10:06 — REGNUM В Москве на торги сейчас выставлено свыше 300 машино-мест, сообщил 13 апреля руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, машино-места являются популярными лотами на торгах.

«В настоящее время город выставил на торги более 300 объектов, расположенных в пяти административных округах. Сейчас идёт заявочная кампания, проведение торгов запланировано в апреле-мае», — рассказал Щербаков.

Он добавил, что торги проводятся в электронной форме, в них могут принять участие физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Исключением являются только государственные и муниципальные учреждения, где в уставном капитале доля РФ превышает 25%.