Ереван, , 10:08 — REGNUM Ввиду того, что президент Армении Армен Саркисян не подписал и не вернул указ о назначении Аршака Карапетяна заместителем начальника Генштаба ВС республики главе правительства страны Николу Пашиняну, согласно закону, предложение армянского премьер — министра вступило в силу. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Пашиняна.

«Принимая в основу то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект, не вернул его премьер-министру с возражениями, на основании 139 статьи конституции Аршак Карапетян законно назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВС с 13 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Также известно, что Карапетян в течение долгого времени находился на посту управления разведки Генштаба и был отправлен в отставку в 2016 году после эскалации в зоне нагорнокарабахского конфликта в апреле того года. В мае 2018, после смены в стране власти, занял должность советника премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сложившаяся в настоящее время после окончания военных действий в ноябре минувшего года в Нагорном Карабахе ситуация все еще остается хрупкой.