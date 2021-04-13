Хоринский район, Бурятия, , 10:04 — REGNUM В Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви по подозрению в развращении малолетних. Выйти на дьякона правоохранителям удалось благодаря заявлению микрофинансовой организации, сообщает портал «Байкал-Daily».

Организация обратилась в полицию с заявлением о невыплате кредита 65-летним жителем Хоринского района.

«Мужчина отрицал факт получения займа. С согласия владельца телефона была изучена информация об смс-сообщениях и электронных чеках о зачислении денег», — отметили в региональном МВД.

Однако в телефоне подозреваемого полицейские нашли фото и видео порнографического содержания с участием маленькой девочки. Предварительно установлено, что мужчина в марте 2021 года совершил «насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки». Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области ранее было завершено расследование дела в отношении настоятеля и звонаря храма. По данным следствия, за 12 лет они растлили 53 мальчиков.

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