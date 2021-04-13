Уфа, , 10:04 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве своей супруги в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что полицейские Учалинского района получили информацию о том, что в одном из частных домов произошла ссора. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в сарае тело женщины, а хозяин дома не захотел открывать дверь дома стражам порядка.

Отмечается, что в какой-то момент сотрудники правоохранительных органов заметили, что дом загорелся.

«Они, проникнув в жилище, обнаружили подозреваемого, пытавшегося свести счеты с жизнью. Полицейские привели в сознание мужчину и вызвали пожарных», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

По предварительной версии, супруги поссорились из-за ревности. Следователи считают, что мужчина нанес женщине не совместимые с жизнью травмы. После этого, подозреваемый отнес тело в сарай.

«Осознав весь ужас произошедшего, мужчина пытался покончить с собой, а перед этим поджег дом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что фигурант уголовного дела признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителю Башкирии ужесточили приговор за нанесение смертельных травм женщине.