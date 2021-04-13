Уфа, 13 апреля 2021, 10:04 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве своей супруги в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.
Сообщается, что полицейские Учалинского района получили информацию о том, что в одном из частных домов произошла ссора. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в сарае тело женщины, а хозяин дома не захотел открывать дверь дома стражам порядка.
Отмечается, что в какой-то момент сотрудники правоохранительных органов заметили, что дом загорелся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
По предварительной версии, супруги поссорились из-за ревности. Следователи считают, что мужчина нанес женщине не совместимые с жизнью травмы. После этого, подозреваемый отнес тело в сарай.
Сообщается, что фигурант уголовного дела признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителю Башкирии ужесточили приговор за нанесение смертельных травм женщине.