Москва, , 10:00 — REGNUM Жители Москвы купили у города 327 машино-мест в первом квартале 2021 года, сообщил 13 апреля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, показатель выше аналогичного в 2020 году в 2,4 раза. В торгах в 2021 году приняли участие 2,4 тысячи человек, конкуренция составила свыше семи человек за каждый лот.

«Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов, — в этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что через обычные аукционы реализовали восемь машино-мест (средняя стоимость квадратного метра — 46 тысяч рублей), ещё 27 объектов продали через публичное предложение (средняя цена — 39,6 тыс. за метр).