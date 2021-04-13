Пекин, , 10:00 — REGNUM Внешний товарооборот Китая за период с января по март увеличился в годовом выражении на 38,6%, до $1,3 трлн. Об этом сообщает 13 апреля Главное таможенное управление КНР.

Так, КНР нарастила экспорт на 49%, до $709,97 млрд, а импорт — на 28%, до $593,62 млрд. Положительное сальдо за первый квартал превысило прошлогодний показатель почти в десять раз, оно составило $116,35 млрд.

Торговый оборот с Россией за первые три месяца года вырос на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Он составил $29,26 млрд. При этом экспорт в Россию вырос на 42,7%, до $13,06 млрд, а импорт уменьшился на 0,1%, до $16,2 млрд.

Торговлю с США Китай нарастил на 73,1%, оборот достиг $165,72 млрд. Экспорт вырос на 74,7%, до $119,18 млрд, а импорт — на 69,2%, до $46,54 млрд.