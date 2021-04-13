Серов, Свердловская область, , 10:02 — REGNUM В Серове (Свердловская область) местные чиновники не нашли денег на капитальный ремонт моста через реку Какву, который ранее чинили сами жители. Об этом заявил журналистам глава садового товарищества Игорь Чудов.

Чудову прислали ответ из мэрии Серова. «В связи с ограниченным финансированием строительство временного моста через р. Каква в 2021 году не планируется», — цитирует документ «Федерал пресс».

Временный мост необходим для проведения капитального ремонта главного моста, движение по которому во время проведения работ ограничат. Если жители поселка Чкаловского и двух садовых товарищества останутся без моста, это затруднит эвакуацию в случае лесного пожара. Людям придётся объезжать по восемь-девять километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области временно закрыли мост через реку Урал из-за паводка.

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