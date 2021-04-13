Барнаул, , 09:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2837 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 753 человек, +20 за последние сутки) и ОРВИ (27 745 человек, +60 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 212 (-7 за последние сутки), из них 84 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2356 детей (+2 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 287 человек, +52 за последние сутки) новый вирус победили 43 280 человек (+77 за последние сутки).

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