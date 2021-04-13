Москва, , 09:58 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

В рамках совершенствования сотрудничества сторон протоколом вводятся в соглашение новые формы его осуществления, предусматривающие проведение комплексных согласованных и совместных межведомственных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций в целях выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через государственные границы государств — участников Содружества Независимых Г осударств, пресечения использования банковских, коммерческих и других структур для легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотиков, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, пресечения использования возможностей интернета для распространения наркотиков.

Реализация протокола не потребует выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета, не повлечет негативных социально-экономических и иных последствий, отмечают в правительстве.