Анадырь, , 10:06 — REGNUM Городской суд Анадыря на Чукотке вынес приговор замгенерального директора коммерческой организации, который обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере с группой лиц, с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

Читайте также: В Прикамье за крупное мошенничество осуждены жители Курганской области

В ходе следствия и в суде установлено, что фигурант в 2018 году вступил в предварительный сговор с руководителем одного из отделений «Почты России», о хищении 12,5 млн рублей.

Для этого соучастники изготовили договоры на оказание услуг и акты приёма-передачи выполненных работ на указанную сумму, которые фактически произведены. Документы были направлены для оплаты в «Почту России».

Но довести преступный умысел до конца они не смогли — своевременно были раскрыты службой безопасности госпредприятия.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и со штрафом в размере 250 тыс. руб.

В отношения второго фигуранта уголовное дело рассматривается Анадырским городским судом.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае Чернушинский районный суд вынес приговор двум жителям Кургана и Курганской области, признав их виновными в крупном мошенничестве и тайном хищении денег с банковских счетов.