Новосибирск, 13 апреля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска с 2019 года не может определить места для выгула домашних животных. Также как и принять соответствующий правовой акт. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

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Напомним, что Федеральный закон об ответственном обращении с животными возлагает на орган местного самоуправления обязанность по определению таких мест.

Поэтому домашних животных в Новосибирске до сих пор выгуливают в непредусмотренных для этого местах. А это нарушает права и интересы новосибирцев на благоприятную окружающую среду.

«Поскольку бездействие мэрии носило длящийся характер, прокуратура Новосибирска предъявила в Центральный районный суд города административное исковое заявление о возложении на мэрию обязанности к разработке и утверждению нормативного правового акта, которым будут определены разрешённые места для выгула домашних животных», — уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение ещё не вступило в законную силу.