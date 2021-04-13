Тегеран, , 09:58 — REGNUM Тегеран благодарит российские власти за их помощь в вопросах снабжения жителей страны вакциной от COVID-19. Об этом 13 апреля заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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«Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана», — сказал глава иранского МИД.

Также Зариф выразил надежду на то, что в скором времени на иранской территории начнут производить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Отметим, на сегодняшний день в Иране выявлено за все время пандемии свыше 2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.