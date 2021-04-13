Пекин, , 09:56 — REGNUM Китайская компания Zhiji Auto (совместное предприятие SAIC, Zhangjiang Hi-Tech и Alibaba Group) готовит к премьере спортивный электрический седан Zhiji L7 с возможностями беспроводной зарядки. Демонстрационное видео с машиной размещено на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

Новинка будет иметь впечатляющие технические характеристики. Так, запас хода авто составит 997,79 км, а время разгона до «сотни» будет менее четырёх секунд. Кроме того, машина получит автопилот.

Одной из главных особенностей автомобиля является то, что это будет первый электромобиль с системой беспроводной зарядки мощностью 11 кВт, которая имеет эффективность зарядки 91%.

Также машина будет оснащена 12 видеокамерами и радарами.

Производительность нового авто составит 540 «лошадей» (700 Нм). До «сотни» машина будет разгоняться за 3,9 секунды.

Продажи нового электрокара стартуют в первой половине 2022 года.

Ранее команда Mercedes-Benz провела испытания электрического седана EQE. Его официальная премьера запланирована на начало осени нынешнего года, сразу же после дебюта модели EQS.

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