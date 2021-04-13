Улан-Удэ, , 09:52 — REGNUM Члены правительства Бурятии начали раскрывать размер своих доходов за 2020 год. Согласно опубликованным на сайте правительства декларациям, самым богатым среди зампредов оказался недавно назначенный министром сельского хозяйства Галсан Дареев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году, когда он ещё работал ректором Бурятской сельскохозяйственной академии, он заработал около 6,8 млн рублей. Это на 1,6 млн рублей больше, чем у его нынешнего начальника — главы Бурятии Алексея Цыденова.

При этом собственности министр-зампред не имеет. Живёт Галсан Дареев, по всей видимости, в квартире площадью 38,5 кв. метров, которая находится у него в пользовании.

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