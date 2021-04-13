Москва, , 09:52 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса в 2020 году 100 лучших музеев и галерей мира в общей сложности потеряли почти 180 миллионов посетителей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным издания в сфере искусства Art Newspaper, посещаемость в лучших музеях и в художественных галереях мира из-за коронавируса упала на 77%. Так, в 2019 году музеи миры приняли 230 млн туристов, в 2020 году — 54 млн человек.

Дольше всего из-за пандемии в 2020 году были закрыты Национальная галерея Виктории в Мельбурне (266 дней), Центр Гетти в Лос-Анджелесе (249 дней), Национальная портретная галерея и Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне (225 дней) и Галерея Саатчи в Лондоне (220 дней).

Как сообщало ИА REGNUM Государственный музей Эрмитаж в 2020 году из-за пандемии потерял 80% посетителей.

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