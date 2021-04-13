Москва, 13 апреля 2021, 09:51 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.
Дополняются сферы применения закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. №4180−1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», включающие, наряду с органами и тканями человека, КМиГСК. Кроме того, законопроектом расширяются и системно закрепляются права живого донора.