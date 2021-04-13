Москва, 13 апреля 2021, 09:51 — REGNUM Российская авиакомпания Red Wings планирует запустить авиарейсы из Челябинска и Екатеринбурга в города Узбекистана. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его словам, переговоры о возобновлении указанных рейсов прошли в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Ташкенте. «Мы видим интерес со стороны республики в развитии авиасообщения между двумя странами», — сказал министр.
Он отметил, что авиакомпания планирует задействовать самолеты SSJ100. Сроки запуска авиарейсов зависят от выдачи допусков Министерством транспорта России.
Ранее авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» возобновила регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва.
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