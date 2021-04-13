Ярославль, , 09:50 — REGNUM Председатель комитета Государственной Думы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская подвергла критике ярославский фонд капремонта за нежелание переводить дома на специальные счета. Об этом Хованская рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капремонт в Ярославле

Во время прямого эфира с Хованской в студию позвонил житель Ярославля. Он рассказал о старой проблеме: региональный фонд капремонта, по мнению жителей, препятствует переводу домов на специальные счета, где жители могут сами распоряжаться собранными средствами.

«Проблема со спецсчетами в городе Ярославле и в Ярославской области. Дело в том, что Фонд капитального ремонта ни с того ни с сего принял на себя функцию, принимает решения, каким домам разрешать переходить на спецсчета, а каким не разрешать. И повально запрещает в течение полутора лет переходить домам на спецсчета. Мотивирует это тем, что только у Фонда есть полномочия ремонтировать многоквартирные дома. Вот эта практика уже полтора года. Не менее 15 судов уже выиграно собственниками у Фонда капитального ремонта, где в решениях прописано, что Фонд превышает полномочия, взяв на себя функцию распорядителя, кого пущу на спецсчет, кого не пущу», — рассказал житель Ярославля Сергей.

ИА REGNUM многократно рассказывала об этой ситуации. Руководство фонда капремонта мотивирует свою позицию тем, что в «общем котле» остаётся мало денег, так как многие дома хотят самостоятельно решать вопросы ремонта общего имущества. Председатель комитета Госдумы встала на сторону «беглецов».

"Спецсчета, я считаю, что это стратегическое направление. И если вы знаете, я даже в Конституционный суд с коллегами обращалась для того, чтобы сказать, что общий котел — это нарушение Гражданского кодекса. Собственник должен ремонтировать свой дом и отвечать за свое имущество, а не за дом соседа. Нам объяснили, что эта мера вынужденная, временная, что это как бы солидарная ответственность граждан, но она должна касаться всех, в том числе, и юридических лиц, в том числе и федеральных органов власти, у которых жилищный фонд еще есть. И которые не выполняют свои обязательства по внесению взноса в этот общий котел. И там денежек оказывается не так много. А вот это безобразие! И мне странно, что наш депутат Грешневиков Анатолий, я завтра же с ним об этом поговорю. И от вас жду бумагу об этой ситуации. Мы с ней разберемся. Я вам обещаю. Ярославская область для меня родная», — сказала Галина Хованская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Ярославле рассматривается уголовное дело по обвинению в превышении полномочий бывшего директора фонда Эдуарда Потапова.

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