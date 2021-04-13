Вашингтон, 13 апреля 2021, 09:49 — REGNUM Неупоминание Госдепартаментом США в своём поздравлении с Днём космонавтики имени советского гражданина Юрия Гагарина, который стал первым человеком в космосе, говорит о том, что американское ведомство игнорирует собственную историю. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
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В посольстве напомнили «забывчивым коллегам», что в память о советском космонавте Юрии Гагарине 12 апреля был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днём полёта человека в космос. Кроме того, в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне есть бюст космического первопроходца, а скульптуры Гагарина установлены в ряде городов США.
Кроме того, напомнили в российском посольстве, 9 апреля астронавт NASA отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Юрия Гагарина российском корабле «Союз».
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Госдеп США выложил поздравление с Международным днём полёта человека в космос. В сообщении отмечалось, что «в этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе», при этом имя Юрия Гагарина, который первым полетел в космос, не упоминалось. Более того, к поздравлению была прикреплена фотография с изображением астронавта с флагом США.