Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Неупоминание Госдепартаментом США в своём поздравлении с Днём космонавтики имени советского гражданина Юрия Гагарина, который стал первым человеком в космосе, говорит о том, что американское ведомство игнорирует собственную историю. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

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«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — подчёркивается в сообщении дипведомства.

В посольстве напомнили «забывчивым коллегам», что в память о советском космонавте Юрии Гагарине 12 апреля был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днём полёта человека в космос. Кроме того, в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне есть бюст космического первопроходца, а скульптуры Гагарина установлены в ряде городов США.

«Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта», — отметили дипломаты.

Кроме того, напомнили в российском посольстве, 9 апреля астронавт NASA отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Юрия Гагарина российском корабле «Союз».

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«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — заключили в дипведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Госдеп США выложил поздравление с Международным днём полёта человека в космос. В сообщении отмечалось, что «в этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе», при этом имя Юрия Гагарина, который первым полетел в космос, не упоминалось. Более того, к поздравлению была прикреплена фотография с изображением астронавта с флагом США.