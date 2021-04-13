Москва, , 09:51 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» заблокирована официальная группа ФСИН. Об этом 13 апреля сообщает издание TJ.

По данным СМИ, представители соцсети подтвердили, что заблокировали сообщество. Причиной приостановления деятельности группы они назвали «опасение, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН».

Ранее на странице ФСИН объявили о сборе донатов. «Руководители сообщества узнают, что Вы теперь дон, и смогут порадовать Вас чем-то особенным», — было сказано на официальной странице группы.

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