Сеул, , 09:50 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 680. Из них 659 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 542 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 110 688.

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