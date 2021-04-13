Пенза, , 10:23 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 13 апреля, скончались 573 человека. За сутки зарегистрировали смерть еще троих пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — 73-летняя и 92-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 80 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область поступил один из самых крупных траншей антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 15,3 тыс. доз. Организовано 68 площадок для вакцинации, в том числе шесть мобильных. Темпы вакцинации в сутки доходят до 3 тыс. доз.

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