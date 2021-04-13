Магас, , 09:49 — REGNUM В Ингушетии установлен запрет на проведение любых операций с криптовалютой для лиц, исповедующих ислам. Такое решение принято 12 апреля на совещании представителей духовенства республики.

«Имамы мечетей, известные богословы на заседании совета алимов обсудили финансовые операции с использованием криптовалют. После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина», — приводит слова одного из участников совещания интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, в Ингушетии за последние годы было установлено несколько фактов незаконного использования электроэнергии при производстве криптовалюты. Так, в 2019 году один из жителей региона организовал работу майнинг-фермы вблизи села Плиево в Назрановском районе и похитил электроэнергии на сумму свыше 130 млн рублей.

В период с 2020 по 2021 год в Ингушетии было установлено семь фактов энерговоровства на общую сумму 138 млн рублей. Республика стала антилидером на Северном Кавказе по нанесенному ущербу из-за незаконных майнинг-ферм.

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