Джакарта, , 09:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что цифровая экономика в стране развивается быстрее, чем в других странах Юго-Восточной Азии, сообщает Kompas.

Президент заявил, что в Индонезии уже около 2193 стартапов, пять из которых стоимостью более одного миллиарда долларов США.

«Цифровая экономика Индонезии развивается самыми быстрыми темпами в Юго-Восточной Азии», — подчеркнул президент Индонезии.

Согласно оценкам, индустрия 4.0 внесет вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) Индонезии в размере 133 млрд долларов США в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииприсутствовал на выставке промышленных технологий Hannover Messe 2021 онлайн.

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