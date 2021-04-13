Баку, , 09:47 — REGNUM Сложившаяся в настоящее время после окончания военных действий в ноябре минувшего года в Нагорном Карабахе ситуация все еще остается хрупкой. Об этом 13 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку.

«Ситуация после войны (обострение ситуации осенью минувшего года — ред.) по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», — сказал он.

Также Алиев добавил, что Баку считает, что конфликт в Нагорном Карабахе закрыт и уточнил, что азербайджанская сторона готова к возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе.