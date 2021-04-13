Баку, 13 апреля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Сложившаяся в настоящее время после окончания военных действий в ноябре минувшего года в Нагорном Карабахе ситуация все еще остается хрупкой. Об этом 13 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Гейдар Алиев

«Ситуация после войны (обострение ситуации осенью минувшего года — ред.) по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», — сказал он.

Также Алиев добавил, что Баку считает, что конфликт в Нагорном Карабахе закрыт и уточнил, что азербайджанская сторона готова к возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путинпровел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе.