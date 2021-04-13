Уфа, 13 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Вода реки Уршак перелилась через дамбу в озеро из-за активного таяния снега в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Gkchs.bashkortostan.ru Река Уршак. Башкирия

Сообщается, что информацию об этом спасатели получили утром 13 апреля. В результате единственная дорога, по которой жители д. Искино могли уехать из этого населенного пункта, оказалась залитой водой. Это произошло из-за быстрого таяния снега и повышения уровня воды в реке Уршак.

В настоящее время спасатели оказывают помощь жителям деревни. Они организовали перевозку людей.

Сообщается, что угрозы жителям нет, также не наблюдается и подтопления домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на некоторых дорогах Башкирии из-за паводка ограничили движение транспорта.