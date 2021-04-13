Москва, , 09:44 — REGNUM В центре Москвы с 21 апреля начнётся ремонт фасадов жилых домов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Всего в Центральном административном округе города планируется отремонтировать 278 фасадов, среди этих зданий 62 являются объектами культурного наследия. Основные работы запланированы на период с 21 апреля по 20 сентября.

Отмечается, что во время будут использованы надёжные стройматериалы и современное оборудование, а жильцов домов предупредят о работах заранее. Продолжительность ремонта зависит от типа дома, площади работ и сложности декора. Наиболее сложным считается ремонт фасадов, облицованных мелкоразмерной плиткой.