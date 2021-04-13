13 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 10:40 — REGNUM Компания Ant Group китайского миллиардера Джека Ма недавно получила рекордный штраф в размере $18,32 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. В результате компания согласилась стать финансовым холдингом, находящимся под надзором властей Китая. Соответствующее заявление было сделано на официальном сайте компании. Новость вызвала бурю обсуждений под тематической публикацией телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

Председатель совета директоров Alibaba Джек Ма Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие пользователи поддержали подобный разворот событий, отметив, что давно пора было преподать урок монополистам. При этом некоторые предложили властям Китая провернуть такой же трюк с компанией Tencent, которая также чувствует себя безраздельным хозяином сферы IT-технологий. Однако нашлось немало и тех, кто ставит под сомнение, что Ant Group пострадала за свой монополизм, а не по политическим соображениям.

«Ant Group ясно дали понять, что хотят контролировать весь Китай, неудивительно, что с ними такое произошло», — заявил один из комментаторов, заметив, что не теряет надежды, что нечто подобное произойдет и с Tencent. Впрочем, много и тех, кто поддерживает Tencent.

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Пользователь Ё-Ё задался вопросом, почему так много людей недоброжелательно отзываются о компании Ant Group, поддерживая Tencent, и получил шквал комментариев.

«Поскольку Alibaba [аффилирована с Ant Group] выбешивает сильнее, чем Tencent, стало модным тянуть под воду Tencent вместе с Alibaba. Но у Tencent нет ни монополии, ни контроля над рынком, а стало быть, и нет оснований вводить санкции против нее. К тому же [глава Tencent] Ма Хуатэн, в отличие от Джека Ма, достаточно сдержанный. Тот, кто целыми днями напролет вынашивает планы взять под контроль экономики страны не самоубийца? Поэтому разговоры в пользу Tencent — констатация фактов», — заметил Капитал Ян Лин.

Глава Tencent Ма Хуатэн (Пони Ма) TechCrunch

Нашлись и защитники Джека Ма, которые начали перечислять все блага современной цифровизации, которые несет Китаю Ant Group, включая сервисы интернет-оплаты Alipay, площадку электронной коммерции Alibaba, которая является аналогом eBay.

«Джек Ма работает на благо общества и не боится высказываться! Просто дело в том, что он богат и живет в достатке!» — считает «Солнечный свет», отметив, что без Ant Group Китай бы продолжал на телегах ездить.

Однако под комментарием пользователя появилось множество сообщений с уточнением, сколько заплатил Джек Ма за столь прекраснодушные слова в его адрес. Но были и те, кто решил взглянуть на проблему более глубоко, не сквозь призму корпоративных предпочтений.

Офис Tencent в Шэньчжэни Chris Yunker

«У Tencent слишком много личной информации. У нее монополия на музыку, кино и телевидение и игры, влияние на национальную мысль, монополия на личные сделки, коммуникации, полный контроль личной жизни, влияние на правосудие, исключение конкурентов, все это становится нормой. Tencent слишком велик, хранит слишком много информации, а потому должен быть разделен, как и Ant Group», — считает Цзян Цзян.

Таким образом, мнения китайских пользователей сети разделились, но одно совершенно точно — обилие комментариев говорит о том, что скандал вокруг компании миллиардера Джека Ма не оставил китайцев равнодушным, а также выявил наличие как минимум двух лагерей — сторонников Джека Ма и Ant Group, а также сторонником Пони Ма и Tencent.